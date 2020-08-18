Украинец установил рекорд по нарушению скоростного режима: "шумахер" попал на камеры 28 раз

Патрульная полиция снова рассказала, какой автомобиль нарушил скоростной режим рекордное количество раз. Камеры автоматической фиксации нарушений скоростного режима за прошедшую неделю с 10 по 16 августа поймали автомобиль, который превышал скорость 28 раз.

195 автомобилей, которые двигались со скоростью более 169 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю. Об этом сообщается на странице патрульной полиции в Facebook.

Наибольшей скорость была у автомобилей: Mercedes-Benz GLE, ГНЗ КА000***— 212 км/ч и Mercedes-Benz GLS 400, ГНЗ АХ707*** — 210 км/ч на автодороге М03 Киев — Харьков — Довжанский. Разрешенная скорость на указанном участке — 110 км/ч.

Чаще всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Toyota Camry, ГНЗ ВН159*** — 28 раз.

Напомним, что теперь виновным в нарушении ПДД, которое зафиксировано в автоматическом режиме признается не водитель-нарушитель, а юридический владелец транспортного средства.

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