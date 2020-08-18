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Украинец установил рекорд по нарушению скоростного режима: "шумахер" попал на камеры 28 раз

Автор: Людмила Жукова

Водитель из Одессы 28 раз нарушил скоростной режим

Патрульная полиция снова рассказала, какой автомобиль нарушил скоростной режим рекордное количество раз. Камеры автоматической фиксации нарушений скоростного режима за прошедшую неделю с 10 по 16 августа поймали автомобиль, который превышал скорость 28 раз.

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195 автомобилей, которые двигались со скоростью более 169 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю. Об этом сообщается на странице патрульной полиции в Facebook.

Наибольшей скорость была у автомобилей: Mercedes-Benz GLE, ГНЗ КА000***— 212 км/ч и Mercedes-Benz GLS 400, ГНЗ АХ707*** — 210 км/ч на автодороге М03 Киев — Харьков — Довжанский. Разрешенная скорость на указанном участке — 110 км/ч.

Чаще всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Toyota Camry, ГНЗ ВН159*** — 28 раз.

Напомним, что теперь виновным в нарушении ПДД, которое зафиксировано в автоматическом режиме признается не водитель-нарушитель, а юридический владелец транспортного средства.

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