Украинец после смерти спас четырех человек, включая ребенка: фото уникальной операции

В Украине впервые провели операцию по пересадке ребенку органа от донора посмертно - врачи киевской больницы скорой помощи успешно пересадили почки погибшего 38-летнего мужчины трехлетней пациентке.

Также донорские органы киевлянина спасли кроме девочки еще троих человек. Об этом 11 декабря основатель Всеукраинской платформы донорства Ирина Заславец рассказала в своем Facebook.

По ее словам, накануне в КНП "Киевская Городская Клиническая Больница Скорой Медицинской Помощи" доставили мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой, спасти которого медики не смогли - консилиум врачей диагностировал смерть мозга.

Жена и беременная сестра погибшего дали согласие использовать эго органы для донорства.

"Так он, умирая, стал спасителем четырех человек", - рассказала Заславец.

В Киеве врачи впервые посмертно пересадили донорскую почку ребенку (фото: facebook.com/irina.zaslavets)

Трое из них - пациенты Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова. 3-летняя девочка и 50-летний житель Киевской области получили по почке, печень пересадили 59-летнему мужчине.

"Что касается сердца - здесь тоже неожиданность. С полуночи оно бьется в груди 34-летнего мужчины. Несколько лет он страдал от дилатационной кардиомиопатии, мышца растягивалась и не могла качать кровь, без трансплантаций его время было очень ограниченным, а он лишь несколько месяцев, как стал отцом!", - пишет Заславец.

Она также отметила, что все операции прошли успешно.

Киевские врачи провели уникальную операцию по пересадке органов от умершего донора (фото: facebook.com/irina.zaslavets)

Рассказывая о трансплантации органов для трехлетней девочки, Заславец уточнила, что летом у нее внезапно развилась острая почечная недостаточность.

"Перетониальний диализ был неэффективным, показатели были завышены в несколько раз. Время от времени малыша вынуждены были подключать к гемодиализу, но в таком возрасте это очень и очень плохо. Как ни прискорбно говорить, но шансы такого ребенка на нормальную жизнь были мизерными. Но это уже не имеет значения. Ночью фантастический Владислав Закордонец с командой удалили пораженные инфекцией почки, катетер и установили девочке донорскую почку. Она работает. Мама, говорят врачи, "в шоке". Женщина до сих пор не верит, что это произошло на самом деле. И ее можно понять", - говорится в публикации.

Операцию по пересадке органов провели киевские хирурги больницы скорой помощи (фото: facebook.com/irina.zaslavets)

"Светлая память донору... Глубокие соболезнования семье... Спасибо за ваше самое сложное в жизни решение, которое подарило надежду другим. Когда-то в Индии папа погибшего парня сказал: "мой сын живет, пока бьется его сердце". Надеюсь, понимание того, что сердце мужчины и брата продолжает биться, хотя бы немного умалит ваше горе...", - трогательно обратилась она к семье киевлянина, который после своей смерти спас четырех человек.

Органы донора посмертно пересадили девочке и троим взрослым пациентам (фото: facebook.com/irina.zaslavets)

Ранее мы писали о том, что глава Минздрава Украины Максим Степанов раскрыл первые подробности проекта по трансплантации органов.

Напомним также, что недавно в Черкассах провели необычную операцию, для которой мать стала донором ради будущего своего сына.