Степанов раскрыл первые подробности проекта по трансплантации органов

Степанов рассказал про трансплантацию органов в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Раньше в Украине существовала только семейная трансплантация, но теперь все изменится

В Украине стартовал пилотный проект по трансплантации органов. Но эта тема продолжает вызывать много вопросов. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие существуют риски и не спровоцирует ли это расцвет "черных трансплантологов".

Отметим, что еще в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, который позволяет проводить трансплантацию в стране не только между родственниками. Поэтому 24 медицинских учреждения в пилотном режиме стали центрами трансплантологии и уже провели 14 пересадок почек, были трансплантированы три сердца и костный мозг годовалому ребенку.

"Раньше существовала только семейная трансплантация, когда, например, мама отдавала свою почку ребенку. Теперь, с принятием этого закона, это станет намного шире. Но это не только благодаря закону, ведь надо построить целую систему. Начиная с нормативных актов, которые мы сейчас очень быстро принимаем и строим из соответствующих реестров реципиентов, то есть - люди, которые нуждаются в подобной операции. Кроме того, соответствующий реестр людей, которые при жизни соглашаются стать донорами", - рассказал Степанов в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Сейчас специалисты строят систему, по которой будет работать эта отрасль, происходит максимальное развитие в клинических базах и даже проводятся первые операции.

"Я очень волновался, но на днях во Львове сделали трансплантацию сердца, почки и впервые в Украине была сделана операция поджелудочной железы", - поделился министр.

Кроме того, он заверил, этот проект не сможет стать толчком для возникновения "черного рынка" и украинцам не стоит бояться за себя и своих близких.

"Не может начаться "охота" на людей, ведь есть специальный реестр. К тому же, чтобы выяснить, подходят те или иные органы для посмертной трансплантации, то есть, когда будет констатирована смерть мозга - надо провести соответствующее исследование. На самом деле, "черная трансплантология" - это миф, ведь подобную операцию нельзя сделать в каком-то поле, для этого нужна техника и команда профессионалов. Во всех ведущих странах, которые являются лидерами по трансплантации - США, Испания, Беларусь - медицинская помощь развита только в том случае, когда она отрегулирована, существуют определенные правила. Именно такую систему мы строим в Украине, а в случае нарушения, предусмотрена уголовная ответственность", - резюмировал он.

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