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Украинец шокировал воздушной гимнастикой с собаками: такого номера вы еще не видели!

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Воскресенье 28 ноября 2021 13:16
Украинец шокировал воздушной гимнастикой с собаками: такого номера вы еще не видели! Скриншот: Рустам Юлдашев поразил номером с собаками
Автор: Светлана Мащенко

Рустам Юлдашев с детства занимался воздушной гимнастикой, выступал в цирке. В своем искусстве он достиг высот, но этого показалось мало. Артист решил к своему номеру приобщить домашних любимцев - собак по имени Шон и Джуниор.

Смотрите веселое и оригинальное выступление мужчины и его собак на шоу "Україна має талант" ниже в материале Styler.

Сначала Рустам и Шон играли в захват зубами веревки и платка, а в финале гимнаст вместе со вторым псом Джуниором взлетели в воздух, заставив судей и зрителей ахнуть.

Интересно, что судьи не поняли, что в номере было две собаки, так как они очень похожи.

"Это было очень весело, интересно, я вами восхищаюсь! Вы и ваши четырехлапые любимцы действительно подняли нам настроение!" - прокомментировала номер Ольга Харлан.

Украинец шокировал воздушной гимнастикой с собаками: такого номера вы еще не видели!

Фото: Рустам Юлдашев поразил номером с собаками (пресс-служба)

Судьи сказали Рустаму четыре "да", и он со своими питомцами продолжит свое участие в шоу.

Отметим, что шоу "Україна має талант" 2021 стартовало новым десятым сезоном после четырехлетнего перерыва.

Одаренных соотечественников на проекте отбирают судьи Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. В этот раз к ним присоединилась Ольга Харлан, фехтовальщица, олимпийская чемпионка.

Ранее в шоу принял участие мальчик-калькулятор из Козятина, который поразил своими феноменальными способностями.

Также мы писали, что на шоу пришла девочка с редким диагнозом, установив прямо на сцене мировой рекорд.

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