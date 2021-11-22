ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Мальчик-калькулятор из Козятина поражает уникальными способностями: это невероятно!

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 08:02
Мальчик-калькулятор из Козятина поражает уникальными способностями: это невероятно! Фото: Мальчик-калькулятор из Козятина Антон Васалатий (Україна має талант 2021)
Автор: Светлана Мащенко

Ученик 9 класса Антон Васалатий обладает недюжинными математическими талантами. Юноша умеет в уме считать сложнейшие числа, при этом собирая руками головоломки.

Свои уникальные способности показывать на всю страну Антон пришел на проект "Україна має талант".

Парень соревновался с компьютером, который выдавал ему сложные примеры с делением, умножением, вычитанием, сложением. При этом числами он может орудовать всякими, как целыми - это десятки, сотни тысяч, миллионы, так и дробными.

"Я буду считать математические уравнения и параллельно собирать три кубика Рубика", - заявил Антон и подтвердил свои слова действием.

Судьи и зрительный зал смотрели на эту математическую магию приоткрыв рты. Конечно же он получил четыре "Да" и продолжит участие в шоу.

Отметим, что шоу "Україна має талант" выходит на канале СТБ каждый субботний вечер.

Украинцы уже посмотрели пятый выпуск проекта, в котором одаренных соотечественников отбирают судьи Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. В этот раз компанию им составил Жан Беленюк.

Ранее мы писали, что экс-бодибилдерша Юля из Киева сразила украинцев горячим тверком. На это видео стоит посмотреть.

Также на шоу "Україна має талант" пришла девочка с редким диагнозом, установив прямо на сцене мировой рекорд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Україна має талант
LITE
Собор Архистратига Михаила 2021: что сегодня строго нельзя делать и главные приметы
Собор Архистратига Михаила 2021: что сегодня строго нельзя делать и главные приметы