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Українець шокував повітряною гімнастикою з собаками: такого номера ви ще не бачили!

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Неділя 28 листопада 2021 13:16
Українець шокував повітряною гімнастикою з собаками: такого номера ви ще не бачили! Скріншот: Рустам Юлдашев вразив номером з собаками
Автор: Світлана Мащенко

Рустам Юлдашев з дитинства займався повітряною гімнастикою, виступав у цирку. У своєму мистецтві він досяг висот, але цього здалося мало. Артист вирішив до свого номера долучити домашніх улюбленців - собак на ім'я Шон і Джуніор.

Дивіться веселий і оригінальний виступ чоловіка і його собак на шоу "Україна має талант" нижче в матеріалі Styler.

Спочатку Рустам і Шон грали в захоплення зубами мотузки і хустки, а у фіналі гімнаст разом з другим псом Джуніором злетіли в повітря, змусивши суддів і глядачів ахнути.

Цікаво, що судді не зрозуміли, що в номері було дві собаки, так як вони дуже схожі.

"Це було дуже весело, цікаво, я вами захоплююся! Ви і ваші чотирилапі улюбленці дійсно підняли нам настрій!" - прокоментувала номер Ольга Харлан.

Українець шокував повітряною гімнастикою з собаками: такого номера ви ще не бачили!

Фото: Рустам Юлдашев вразив номером з собаками (прес-служба)

Судді сказали Рустаму чотири "так", і він зі своїми годованцями продовжить свою участь в шоу.

Зазначимо, що шоу "Україна має талант" 2021 стартувало новим десятим сезоном після чотирирічної перерви.

Обдарованих співвітчизників на проекті відбирають судді Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. Цього разу до них приєдналася Ольга Харлан, фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.

Раніше в шоу взяв участь хлопчик-калькулятор з Козятина, який вразив своїми феноменальними здібностями.

Також ми писали, що на шоу прийшла дівчинка з рідкісним діагнозом, встановивши прямо на сцені світовий рекорд.

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