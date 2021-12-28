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Украинец размахивал пистолетом на катке, потому что не хотел доплачивать за пребывание

Автор: Татьяна Самарук

В Запорожье посетитель частного катка размахивал пистолетом, потому что не захотел доплатить за пребывание. В результате его забрала полиция.

Об этом сообщает прессслужба Нацполиции в Запорожской области.

Так, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города.

В частности, правоохранители получили сигнал "Тревога" и прибыли по указанному адресу за 4 минуты. По словам охранника, один из посетителей имеет пистолет, неадекватно ведет себя и угрожает оружием.

К тому же конфликт произошел из-за того, что посетитель не согласился доплатить за пребывание на катке, ведь его абонемент закончился. Также нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Запорожье мужчина угрожал пистолетом, потому что не хотел доплачивать на катке (zp.npu.gov.ua)

Поэтому на мужчину открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Нарушителю "светит" лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее мы сообщали, что во Львове "Мамкин гангстер" с пистолетом возле школы напал на учеников и требовал деньги.

Также мы писали, что во Львове мужчина ворвался в горсовет с пистолетом.

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