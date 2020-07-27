Українець прийшов на пляж, але викупався не один: відпочиваючі обурені

Українець привів на пляж коня (фото:

Чоловік привів на пляж кінь і купував її у воді

Українець у Приморському посаді Запорізької області навів на пляж кінь і завів її воду покупатися. Це не сподобалося багатьом відпочиваючим і вони висловили своє обурення.

Як зазначає видання "РИА Мелітополь", в курортному селищі Примпосад відпочиваючі спостерігали, як в морі купалася кінь. Чоловік заробляє на тваринний гроші, експлуатуючи його. Він вирішив не шукати спеціальне місце, а спокутувати парнокопитне прямо з відпочиваючими людьми на пляжі.

В мережі опублікували відео з чоловіком і конем. Користувачі інтернет-простору затіяли дискусію, можна купати тварину разом з людьми. До єдиної думки не вдалося прийти.

Чоловік привів на пляж кінь і спокутував її в море

Як ми раніше писали, у суботу, 25 липня, на дикому пляжі в Тубале в Приазовському районі Запорізької області втопилася дівчина. При цьому літній чоловік бачив, як вона тоне і нічого не зробив.

Нагадаємо, в Кирилівці дивом врятували рибалок, яких через негоду відносило в море.

Раніше в Україні на популярному курорті туристку вкусив смертельно небезпечний павук.