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Украинец превратил раритетное советское авто в стильный электрокар: фото "монстра"

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Киев, Вторник 21 сентября 2021 14:16
Украинец превратил раритетное советское авто в стильный электрокар: фото "монстра" Коллаж РБК-Украина: Украинец превартил раритетное советское авто в электрокар
Автор: Светлана Мащенко

Украинец превратил советский ретроавтомобиль ГАЗ-21 "Волга" в суперсовременный электрокар. Уникальное авто харьковчанин Олег привез на выставку OldCarLand, что проходила в Киеве.

Об этом пишет Topgir.

Интересно, что внешне 21-я "Волга" бежевого цвета выглядит как обычный восстановленный советский автомобиль в идеальном состоянии. Единственное, что выдает особенность авто - логотип "экологичного" зеленого цвета вместо красного, как в оригинале.

Украинец превратил раритетное советское авто в стильный электрокар: фото &quot;монстра&quot;Украинец превратил раритетное советское авто в стильный электрокар: фото &quot;монстра&quot;

Фото: "Волгу" превратили в электрокар (topgir.com.ua)

Но заглянув под капот, сразу становится ясно, в чем "изюминка" олдкара. Там спрятаны ключевые агрегаты. Это электромотор, вентилятор охлаждения, печка (кожух родной, а вот сама начинка - от современного Фольксвагена), преобразователь (самодельный), батареи (защищенные необычно - пластиковыми судочками для еды; также часть элементов АКБ разместились в багажнике) и розетка на 220В для подключения к сети.

Аккумуляторы, по словам создателя авто, он взял у электрокара Nissan Leaf. Емкость у них небольшая, поэтому без подзарядки на такой "Волге" далеко не уедешь - только на 50 километров. Пока что умелец решил на этом остановиться, чтобы не перегружать авто лишней массой.

Украинец превратил раритетное советское авто в стильный электрокар: фото &quot;монстра&quot;

Фото: Так выглядит "Волга" под капотом (topgir.com.ua)

Динамика разгона не замерялась, а вот максимальная скорость известна - 88 км/ч. Больше разработчик гнать "Волгу" не решается, хотя теоретически это возможно.

Интересно, что для авто создали специальное мобильное приложение ElVolga, которое показывает расход энергии, запас хода, процесс зарядки и другие важные показатели.

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