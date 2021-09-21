Українець перетворив раритетне радянське авто на стильний електрокар: фото "монстра"

Українець перетворив радянський ретроавтомобіль ГАЗ-21 "Волга" на суперсучасний електрокар. Унікальне авто харків'янин Олег привіз на виставку OldCarLand, що проходила в Києві.

Цікаво, що зовні 21-ша "Волга" бежевого кольору виглядає як звичайний відновлений радянський автомобіль в ідеальному стані. Єдине, що видає особливість авто - логотип "екологічного" зеленого кольору замість червоного, як в оригіналі.

Фото: "Волгу" перетворили на електрокар (topgir.com.ua)

Але заглянувши під капот, відразу стає ясно, в чому "родзинка" олдкара. Там заховані ключові агрегати. Це електромотор, вентилятор охолодження, пічка (кожух рідний, а ось сама начинка - від сучасного Фольксвагена), перетворювач (саморобний), батареї (захищені незвично - пластиковими судочками для їжі; також частина елементів АКБ розмістилися в багажнику) і розетка на 220В для підключення до мережі.

Акумулятори, за словами творця авто, він взяв у електрокара Nissan Leaf. Ємність у них невелика, тому без підзарядки на такий "Волзі" далеко не заїдеш - тільки на 50 кілометрів. Поки що умілець вирішив на цьому зупинитися, щоб не перевантажувати авто зайвою масою.

Фото: Так виглядає "Волга" під капотом (topgir.com.ua)

Динаміка розгону не замірялася, а ось максимальна швидкість відома - 88 км/год. Більше розробник гнати "Волгу" не наважується, хоча теоретично це можливо.

Цікаво, що для авто створили спеціальний мобільний додаток ElVolga, який показує витрату енергії, запас ходу, процес зарядки та інші важливі показники.