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Украинец потопил яхту российского олигарха. Судья его отпустил, увидев кадры обстрела Киева

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Испания, Воскресенье 27 февраля 2022 22:15
Украинец потопил яхту российского олигарха. Судья его отпустил, увидев кадры обстрела Киева Украинец потопил дорогую яхту российского олигарха в Испании (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинец Тарас Остапчук потопил роскошную яхту российского олигарха, нанеся таким образом ущерб приближенному к Путину бизнесмену Александру Михееву на семь миллионов евро.

Об инциденте, который произошел в субботу, пишет испанская газета Ultima Hora.

Известно, что яхта Lady Andalusia принадлежала вице-президенту российского концерна по производству оружия "Ростех". Стояло судно в Порт-Адриано на Майорке.

В суде задержанный украинец заявил, что "владелец яхты отвечает за производство оружия, с помощью которого на его страну нападают".

Украинец потопил яхту российского олигарха. Судья его отпустил, увидев кадры обстрела Киева

Тарас Остапчук

Сообщается, что когда Тарас увидел по телевизору российскую крылатую ракету, которая попала в жилой дом на Лобановского, 6, ему стало не по себе.

Когда мужчина, который около 10 лет работал на этой яхте, понял, что разрушивший дом в Киеве снаряд был произведен компанией его босса, то пришел в ярость.

"Тарас пришел на яхту и, вспомнив, что живет в Киеве в квартире, похожей на ту, которую разбомбили россияне, решил отомстить хозяину, причинив однако только материальный ущерб", - пишет издание.

Он приказал трем членам экипажа покинуть яхту. Они начали кричать, что он сошел с ума.

"Но Тарас напомнил им, что они тоже украинцы и что на их родину напали. Он также сказал им, что возьмет на себя полную ответственность", - пишет газета.

Когда приехала полиция, моряк сказал "копам": "Владелец этого корабля - преступник, который зарабатывает на жизнь продажей оружия, а теперь они убивают украинцев".

В воскресенье арестованный предстал перед судом. Но судья, увидев кадры попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве, освободил украинца из-под стражи, не предъявив обвинений.

Украинец потопил яхту российского олигарха. Судья его отпустил, увидев кадры обстрела Киева

Так выглядела яхта российского олигарха

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