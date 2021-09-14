Украинец победил штамм коронавируса "Дельта": врачи вытащили с того света

Житель Черновицкой области заразился коронавирусом штамма "Дельта" несколько недель назад. Болезнь быстро прогрессировала, и он едва не отправился на тот свет. Несколько дней он был без сознания, а потом две недели провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

О своей болезни и о том, как ему удалось победить опасный штамм, житель Буковины рассказал в издании Molbuk.

Первые симптомы были обычные

58-летний Виталий рассказал, что сначала у него поднялась температура. Он подумал, что это простая простуда.

"Под вечер меня начало немного лихорадить, измерил температуру — повышена. 38 градусов была. Я выпил жаропонижающее и лег спать", - рассказал мужчина.

На следующий день к симптомам добавилось головокружение, а лихорадка не исчезла. Виталий подумал, что это простуда, так как накануне работал на жаре в поле, а потом зашел в помещение с кондиционером. Ни вкус, ни запах не исчезали. А через два дня мужчина заподозрил неладное.

К лихорадке и головокружению добавилось расстройство желудка, и Виталий понял, что это могут быть симптомы штамма "Дельта".

На третьи сутки стало совсем плохо

"А уже на следующий день мне стало очень плохо. Самостоятельно дышать трудно стало, хотел ехать сдавать ПЦР-тест ... Не успел. Внезапно стало плохо, жена вызвала скорую, госпитализировали", — добавил мужчина.

Врачи подключили Виталия в больнице к аппарату ИВЛ. Легкие были уже сильно поражены, вирус атаковал их буквально за несколько дней.

Родные не верили, что выкарабкается

Сейчас Виталий все еще в больнице. Врачи уже отключили от аппарата ИВЛ – на нем мужчине пришлось провести две недели. Домой его пока не отпускают.

"Сейчас мне лучше. Могу говорить и самостоятельно дышать, но последние две недели выпали из моей жизни. Честно говоря, мои родные не верили, что я выберусь "с того света". Никому не желаю оказаться в больнице и еще в таком состоянии, как я. Мне то повезло, я выбрался. Но не всем, к сожалению, так везет", - сообщил Виталий.

Стоит отметить, что жена Виталия не заразилась. Она была вакцинирована и уговаривала мужа. Но он был категорически против.