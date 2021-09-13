Ученые назвали самую эффективную вакцину от штамма "Дельта": дает самую высокую защиту

Ученые провели исследование трех вакцин от коронавируса и выяснили, какая их них лучше всего защищает от тяжелого течения болезни при заражении коронавирусом штамма "Дельта".

Результаты исследования ученые из Института Регенштрайфа разместили на сайте своего института.

В исследовании изучалось воздействие трех вакцин: Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson. Вакцина американской компании Moderna показала самую большую эффективность против штамма коронавируса "Дельта".

Исследователи проанализировали эффективность всех трех вакцин против коронавируса среди лиц старше 18 лет и выяснили, что именно Moderna снижает риск госпитализации и попадания в неотложку.

Госпитализация при коронавирусе штамма "Дельта"

Moderna снижает риск на 95%

Pfizer – на 80%

Johnson & Johnson — на 60%

Попадание в отделение неотложной помощи:

Moderna – снижает риск на 92%

Pfizer – на 77%

Johnson & Johnson — на 65%

Как отметил вице-президент Института Регенштрайфа по данным и аналитики, автор исследования Шон Греннис, вакцины на данный момент остаются самым эффективным средством в предотвращении госпитализации и попадания в отделения неотложной помощи даже при наличии коронавируса штамма "Дельта".

Кроме того, авторы исследования отметили, что для людей старше 75 лет эффективность этих трех вакцин немного ниже.

"Несмотря на различия эффективности, вакцины по-прежнему обеспечивают гораздо большую защиту, чем отсутствие вакцины. Хотя случаи заражения действительно случаются, данные показывают, что симптомы менее серьезны. Подавляющее большинство госпитализаций и смертей от COVID-19 по-прежнему приходится на не привитых людей", - подчеркнул Греннис.