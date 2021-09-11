Врач из Украины назвал новый специфический симптом COVID-штамма "Дельта"
Наиболее мощным обычного "китайский" коронавирус оказался штамм "Дельта", который каждый день набирает обороты и становится все более опасным. В частности, у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже сильными антибактериальными препаратами и на 6-7 день заболевания.
Об этом на своей странице в Facebook заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький.
По его словам, часто состояние пациента является компенсированным и в один момент может резко ухудшиться. Поэтому новым симптомом врач называет проблемы с пищеварением. Также иногда пациенты описывают такой симптом, как боль в пояснице или мышцах.
Медик говорит, что если больным старше 35 лет, то обильное питье жидкости во время болезни не поможет, если не принимать лекарства, даже если у больного температура 37,2 на 6-7 день заболевания.
"К сожалению, на этот раз британские ученые таки оказались правы, что мутант действует на нас иначе. Слушайтесь советов врачей дома, иначе придется слушаться в больнице", - подытожил Тарас Жиравецький.
Что известно о штамм "Дельта"
Штамм "Дельта" значительно заразнее и может вызвать более серьезные заболевания, чем все другие известные. Также вирус мутировал и приспособился к новым условиям.
Специалисты основными симптомами штамма называют интенсивный головная боль, першение в горле, лихорадка и кашель. Защищаться от нового штамма нужно так же как и раньше. Исследования в Великобритании показали, что вакцина Pfizer малая эффективность 33% против "Дельты" после одной дозы и 88% после двух доз. В случае с AstraZeneca эффективность составила 33% после первой дозы, но возрастала до 60% после второй.
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