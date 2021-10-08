Украинец отдал более 50 тысяч за вымышленный квадроцикл: как работает схема мошенников

Как работает схема

Так, правоохранители в квартире злоумышленницы провели обыски и нашли деньги, банковские карты, сімкартки, роутер и другие доказательства мошенничества.

Женщина разместила объявление в интернете, что якобы продает квадроцикл за 57 тысяч гривен. К ней обратился мужчина, от которого она выманила деньги наперед. Клиент взамен свой товар не получил.

В мобильном обнаружили информацию о еще одном обмане в интернете. Женщина получила 2 тысячи гривен за якобы продажу дров на сайте.

Сейчас ей сообщено подозрение по статье "мошенничество". Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Мошенница выманила деньги у мужа за вымышленный квадроцикл (фото: hk.npu.gov.ua)

Как не стать жертвой мошенников

Мошенничество в интернете приобретает все большие масштабы, мошенники постоянно придумывают все новые схемы для выкачивания денег из пользователей.

Стоит помнить основное правило покупок в интернете - предоплату товара можно вносить только проверенным продавцам, если же продавец вам не известен, оплачивайте товар только после получения!

Поэтому чтобы не стать жертвой мошенников в сети Интернет, нужно: