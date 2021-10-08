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Украинец отдал более 50 тысяч за вымышленный квадроцикл: как работает схема мошенников

Автор: Тетяна Самарук

Мошенница из Никополя Днепропетровской области выманила у мужчины 57 тысяч гривен. В частности, она разместила объявление в интернете о продаже вымышленного квадроцикла по предоплате.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Как работает схема

Так, правоохранители в квартире злоумышленницы провели обыски и нашли деньги, банковские карты, сімкартки, роутер и другие доказательства мошенничества.

Женщина разместила объявление в интернете, что якобы продает квадроцикл за 57 тысяч гривен. К ней обратился мужчина, от которого она выманила деньги наперед. Клиент взамен свой товар не получил.

В мобильном обнаружили информацию о еще одном обмане в интернете. Женщина получила 2 тысячи гривен за якобы продажу дров на сайте.

Сейчас ей сообщено подозрение по статье "мошенничество". Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Мошенница выманила деньги у мужа за вымышленный квадроцикл (фото: hk.npu.gov.ua)

Как не стать жертвой мошенников

Мошенничество в интернете приобретает все большие масштабы, мошенники постоянно придумывают все новые схемы для выкачивания денег из пользователей.

Стоит помнить основное правило покупок в интернете - предоплату товара можно вносить только проверенным продавцам, если же продавец вам не известен, оплачивайте товар только после получения!

Поэтому чтобы не стать жертвой мошенников в сети Интернет, нужно:

  • быть очень внимательными и следить за тем, чтобы ваших личных данных не было в открытом доступе;
  • принимая обновления на смартфон, никогда не вводите данные своей карты. Если программа запрашивает такую информацию, сразу блокируйте ее;
  • лучше всего не оставлять свой номер в сети, а предоставлять его в личной переписке;
  • периодически менять ПИН-код банковской карты. Помните, что рассчитываясь картой в любом заведении, ваш ПИН-код может фиксировать камера наблюдения;
  • всегда игнорируйте звонки и SMS с просьбой куда-то перезвонить или оплатить отправку вашего выигрыша. Это надежный способ не стать жертвой схемы мошенников;
  • проводите платежи в интернете только через авторитетные сайты. Не рискуйте оплачивать счета на незнакомых ресурсах, тем более если комиссия подозрительно низкая

Ранее мы сообщали, на какие схемы наталкивались украинцы в интернет-мошенничестве.

Также мы писали, что в Виннице мошенники воровали со счетов по 6 млн гривен ежемесячно.

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мошенничество