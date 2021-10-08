Українець віддав понад 50 тисяч за вигаданий квадроцикл: як працює схема шахраїв

Шахрайка з Нікополя Дніпропетровської області виманила в чоловіка 57 тисяч гривень. Зокрема, вона розмістила оголошення в інтернеті про продаж вигаданого квадроцикла за передоплатою.

Про це повідомляє національна поліція.

Як працює схема

Так, правоохоронці у квартирі зловмисниці провели обшуки та знайшли гроші, банківські картки, сімкартки, роутер та інші докази шахрайства.

Жінка розмістила оголошення в інтернеті, що начебто продає квадроцикл за 57 тисяч гривень. До неї звернувся чоловік, від якого вона виманила гроші наперед. Клієнт натомість свій товар не отримав.

У мобільному виявили інформацію про ще один обман в інтернеті. Жінка отримала 2 тисячі гривень за начебто продаж дров на сайті.

Наразі їй повідомлено підозру за статтею "шахрайство". Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Шахрайка виманила кошти у чоловіка за вигаданий квадроцикл (фото: hk.npu.gov.ua)

Як не стати жертвою шахраїв

Шахрайство в інтернеті набуває все більших масштабів, шахраї постійно вигадують все нові схеми для викачування грошей з користувачів.

Варто пам’ятати основне правило покупок в інтернеті – передоплату товару можна вносити тільки перевіреним продавцям, якщо ж продавець вам не відомий, оплачуйте товар тільки після отримання!

Тому щоб не стати жертвою шахраїв у мережі інтернет, потрібно: