Українець віддав понад 50 тисяч за вигаданий квадроцикл: як працює схема шахраїв
Шахрайка з Нікополя Дніпропетровської області виманила в чоловіка 57 тисяч гривень. Зокрема, вона розмістила оголошення в інтернеті про продаж вигаданого квадроцикла за передоплатою.
Про це повідомляє національна поліція.
Як працює схема
Так, правоохоронці у квартирі зловмисниці провели обшуки та знайшли гроші, банківські картки, сімкартки, роутер та інші докази шахрайства.
Жінка розмістила оголошення в інтернеті, що начебто продає квадроцикл за 57 тисяч гривень. До неї звернувся чоловік, від якого вона виманила гроші наперед. Клієнт натомість свій товар не отримав.
У мобільному виявили інформацію про ще один обман в інтернеті. Жінка отримала 2 тисячі гривень за начебто продаж дров на сайті.
Наразі їй повідомлено підозру за статтею "шахрайство". Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
Шахрайка виманила кошти у чоловіка за вигаданий квадроцикл (фото: hk.npu.gov.ua)
Як не стати жертвою шахраїв
Шахрайство в інтернеті набуває все більших масштабів, шахраї постійно вигадують все нові схеми для викачування грошей з користувачів.
Варто пам’ятати основне правило покупок в інтернеті – передоплату товару можна вносити тільки перевіреним продавцям, якщо ж продавець вам не відомий, оплачуйте товар тільки після отримання!
Тому щоб не стати жертвою шахраїв у мережі інтернет, потрібно:
- бути дуже уважними і стежити за тим, щоб ваших особистих даних не було у відкритому доступі;
- приймаючи оновлення на смартфон, ніколи не вводьте дані своєї карти. Якщо програма запитує таку інформацію, відразу блокуйте її;
- краще за все не залишати свій номер в мережі, а надавати його у особистому листуванні;
- періодично змінювати ПІН-код банківської картки. Пам'ятайте, що розраховуючись карткою в будь-якому закладі, ваш ПІН-код може фіксувати камера спостереження;
- завжди ігноруйте дзвінки і SMS з проханням кудись передзвонити або оплатити відправку вашого виграшу. Це надійний спосіб не стати жертвою схеми шахраїв;
- проводьте платежі в інтернеті тільки через авторитетні сайти. Не ризикуйте оплачувати рахунки на незнайомих ресурсах, тим більше якщо комісія підозріло низька.
Раніше ми повідомляли, на які схеми натрапляли українці в інтернет-шахрайства.
Також ми писали, що у Вінниці шахраї крали з рахунків по 6 млн гривень щомісяця.