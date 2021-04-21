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Украинец называет себя "батюшкой", есть червей и травит весь подъезд многоэтажки (видео)

Новина українською → Ровно, Среда 21 апреля 2021 10:05
Украинец называет себя "батюшкой", есть червей и травит весь подъезд многоэтажки (видео) Коллаж РБК-Украина: Мужчина завалил хламом квартиру многоэтажки в Ровно
Автор: Светлана Мащенко

Многоэтажку в Ровно оккупировали черви, тараканы, стоит невыносимая вонь. И все это из-за одного жителя, который сносит в дом весь мусор из округи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Виновник всего этого говорит, что сам с этим нашествием борется: травит и даже ест. Но вынести хлам из квартиры отказывается наотрез.

72-летний Владимир носит в дом даже голубей, рассказывая, что там их лечит.

Чудак называет себя батюшкой, повесил на дверь иконы и расписал вход в жилище цитатами из Библии. Из квартиры доносится вонь, в соседние квартиры ползут тараканы и червяки.

Владимир говорит, что насекомых он травит и даже ест. Поедание насекомых мужчина показал журналистам прямо на камеру, говорит - вкус отличный, немного солоноватые.

Соседи вызывали полицию, просили мужчину вывези мусор, предлагали помощь. Но "копы" сделать ничего не могут - частная собственность. Юристы говорят, что помочь может только признание его недееспособным и взятие над Владимиром опекунства кем-то из родственников.

Пока что единственное, что могут сделать соседи - добиться выплаты им штрафа на сумму от 51 грн.

Видео: В Киеве мужчина сносит домой мусор (ТСН)

Ранее мы писали, что в Киеве на балконе заметили "египетский саркофаг", который занял все пространство.

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