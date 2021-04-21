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Українець називає себе "батюшкою", їсть хробаків і труїть весь під'їзд багатоповерхівки (відео)

Новость на русском → Рівне, Середа 21 квітня 2021 10:05
Українець називає себе "батюшкою", їсть хробаків і труїть весь під'їзд багатоповерхівки (відео) Колаж РБК-Україна: Чоловік завалив мотлохом квартиру багатоповерхівки в Рівному
Автор: Світлана Мащенко

Багатоповерхівку в Рівному окупували хробаки, таргани, стоїть нестерпний сморід. І все це через одного жителя, який зносить в будинок все сміття з округи.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Винуватець всього цього говорить, що сам з цією навалою бореться: труїть і навіть їсть. Але винести мотлох з квартири відмовляється навідріз.

72-річний Володимир носить в будинок навіть голубів, розповідаючи, що там їх лікує.

Дивак називає себе батюшкою, повісив на двері ікони і розписав вхід в житло цитатами з Біблії. З квартири доноситься сморід, в сусідні квартири повзуть таргани і хробаки.

Володимир каже, що комах він труїть і навіть їсть. Поїдання комах чоловік показав журналістам прямо на камеру, каже - смак відмінний, трохи солонуваті.

Сусіди викликали поліцію, просили чоловіка вивезти сміття, пропонували допомогу. Але "копи" зробити нічого не можуть - приватна власність. Юристи кажуть, що допомогти може тільки визнання його недієздатним і взяття над Володимиром опікунства кимось із родичів.

Поки що єдине, що можуть зробити сусіди - домогтися виплати ним штрафу на суму від 51 грн.

Відео: У Києві чоловік зносить додому сміття (ТСН)

Раніше ми писали, що у Києві на балконі помітили "єгипетський саркофаг", який зайняв весь простір.

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