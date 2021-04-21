Українець називає себе "батюшкою", їсть хробаків і труїть весь під'їзд багатоповерхівки (відео)
Багатоповерхівку в Рівному окупували хробаки, таргани, стоїть нестерпний сморід. І все це через одного жителя, який зносить в будинок все сміття з округи.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Винуватець всього цього говорить, що сам з цією навалою бореться: труїть і навіть їсть. Але винести мотлох з квартири відмовляється навідріз.
72-річний Володимир носить в будинок навіть голубів, розповідаючи, що там їх лікує.
Дивак називає себе батюшкою, повісив на двері ікони і розписав вхід в житло цитатами з Біблії. З квартири доноситься сморід, в сусідні квартири повзуть таргани і хробаки.
Володимир каже, що комах він труїть і навіть їсть. Поїдання комах чоловік показав журналістам прямо на камеру, каже - смак відмінний, трохи солонуваті.
Сусіди викликали поліцію, просили чоловіка вивезти сміття, пропонували допомогу. Але "копи" зробити нічого не можуть - приватна власність. Юристи кажуть, що допомогти може тільки визнання його недієздатним і взяття над Володимиром опікунства кимось із родичів.
Поки що єдине, що можуть зробити сусіди - домогтися виплати ним штрафу на суму від 51 грн.
Відео: У Києві чоловік зносить додому сміття (ТСН)
Раніше ми писали, що у Києві на балконі помітили "єгипетський саркофаг", який зайняв весь простір.