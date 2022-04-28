Украинец из Мариуполя прошел под обстрелами 5 суток с собакой на руках

Украинец с собакой на руках пять суток шел из Мариуполя в Запорожье, рискуя своей жизнью. Он нес животное под обстрелами, пытаясь его спасти.

"Мариуполь. Боль. Слезы. Не прощу. Только что к нам в Запорожье в центр пришел мужчина, который 5 суток шел пешком с 23-го микрорайона со своей собачкой Жужой! Шел под обстрелами, между мин, шел к нам, в Украину !!!5 суток !!!Вот такой вот "зеленій коридор". Посмотрите на эти руки", - написала женщина.

В Запорожье из Мелитополя мужчина с собакой шел 5 суток (фото: facebook.com/people/Галина-Геннадіївна-Однорог)

В комментариях украинцы отметили отвагу мужчины.