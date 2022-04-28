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Українець з Маріуполя пройшов під обстрілами 5 діб з собакою на руках

З Маріуполя врятувався чоловік з собакою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українець з собакою на руках п'ять діб йшов з Маріуполя до Запоріжжя, ризикуючи своїм життям. Він ніс тварину під обстрілами, намагаючись її врятувати.

Про це повідомила волонтер Галина Однорог у соцмережі.

"Маріуполь. Біль. Сльози. Не прощу. Тільки що до нас в Запоріжжі в центр прийшов чоловік, який 5 діб йшов пішки з 23-го мікрорайону зі своєю собачкою Жужою! Йшов під обстрілами, між мін, йшов до нас, в Україну !!!5 діб !!!Ось такий ось "зелений коридор". Подивіться на ці руки", - написала жінка.

У Запоріжжі з Мелітополя чоловік з собакою йшов 5 діб (фото: facebook.com/people/Галина-Геннадіївна-Однорог)

У коментарях українці відзначили відвагу чоловіка.

  • Люди виходять або виїжджають на приватних машинах. На свій страх і ризик.
  • А де всі чиновники по вертикалі які повинні зробить все щоб врятувати Маріупольців. А вони як у Киеві, так і Запоріжжі нікого стільки переповів, щоб не вивозити людей з Маріуполя, мабуть, їм треба статистика Маріупольців, щоб пугати весь світ.
  • Молодець який і собачку врятував.

Нагадаємо, що пес Патрон може стати новим героєм марки Укрпошти.

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Маріуполь