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Украинец лишился элитного Maserati стоимостью более полумиллиона гривен: названа причина

Автор: Тетяна Самарук

У жителя Закарпатской области конфисковали элитный автомобиль Maserati стоимостью более полумиллиона гривен. В частности, мужчина незаконно пытался ввезти машину в Украину.

Об этом информирует Закарпатская таможня.

Так, за "липовое" поручение закарпатец лишился уникального автомобиля, а именно спорткар от известного итальянского автобренда Maserati.

Стоит такая машина более полумиллиона гривен. Отмечается, что автомобиль задержали на внутреннем таможенном посту "Виноградов" Закарпатской таможни.

В договоре купли-продажи указано, что спорткар приобрел житель одного из сел Тячевщины у гражданина Украины. Документ заключен в Чехии, удостоверен тамошним нотариусом.

Поэтому при изучении документов у инспекторов возникли сомнения относительно их подлинности и был направлен к указанному нотариусу. Он ответил, что не удостоверял этот договор, то есть, документ оказался подделкой.

На 34-летнего мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил.

Кроме того, элитный итальянский спорткар, 2013 года производства, стоимостью более 600 тыс. грн, изъяли.

Дело направят в суд.

Житель Закарпатья лишился элитного Maserati (facebook.com/ZAKcustomsUA)

Ранее мы сообщали, что в Киеве полностью сгорел элитный автомобиль стоимостью более полумиллиона гривен.

Также мы писали, что у украинца за долги по коммуналке отобрали машину.

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