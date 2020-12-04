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Украинец, который ищет девушку по ширине рта, взорвал сеть

Автор: Светлана Мащенко

Украинец решил отыскать свою любовь с помощью приложения для знакомств Tinder. Но его требования оказались настолько нестандартными, что они просто "взорвали" сеть.

Об этом написал в Twitter блогер Sir. Artorias.

Так, 33-ллетний Дмитрий из Кривого Рога очень точно знает, какая "ширина прорези рта" должна быть у его будущей избранницы. Этот параметр должен равняться 4-5 сантиметрам.

"Девушки измерьте ширину прорези рта и напишите в реплай, пожалуйста, спасибо", - пишет блогер.

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акже потенциальный кавалер затребовал красоту, отсутствие лишнего веса. Рост девушки должен быть 178 сантиметров минус максимальная высота ее каблуков и еще минус 3 сантиметра на прическу. Цвет волос значения не имеет - но желательно покороче.

Украинец ищет девушку по ширине рта (скрин: twitter.com/moshbidon/)

В сети пользователи оставляют смешные комментарии.

  • "Если б я был бабой из Кривого, то встретился бы с ним чисто поржать. На свиданку пришел бы с линейкой или штангенциркулем.
  • Так мы узнали, что у Дмитрия очень небольшой х**.
  • Мать Дмитрия: пора найти тебе жену. Дмитрий: мне и одному хорошо. МД: хотя бы попытайся или вычеркну из завещания. Д: хорошо".

Ранее мы писали, что в Киеве девушка вернула экс-бойфренду подарок и случайно спровоцировала спецоперацию с вызовом взрывотехников и полиции.

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