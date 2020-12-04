Українець, який шукає дівчину по ширині рота, підірвав мережу

Українець вирішив відшукати свою любов за допомогою застосунку для знайомств Tinder. Але його вимоги виявилися настільки нестандартними, що вони просто "підірвали" мережу.

Про це написав у Twitter блогер Sir. Artorias.

Так, 33-ллетний Дмитро з Кривого Рогу дуже точно знає, яка "ширина прорізу рота" повинна бути у його майбутньої обраниці. Цей параметр має дорівнювати 4-5 сантиметрам.

"Дівчата виміряйте ширину прорізу рота і напишіть в реплай, будь ласка, спасибі", - пише блогер.

Також потенційний кавалер зажадав красу, відсутність зайвої ваги. Зріст дівчини повинен бути 178 сантиметрів мінус максимальна висота її каблуків і ще мінус 3 сантиметри на зачіску. Колір волосся не має значення - але бажано покоротше.

Українець шукає дівчину по ширині рота (скрін: twitter.com/moshbidon/)

В мережі користувачі залишають смішні коментарі.

"Якби я був бабою з Кривого, зустрівся б з ним чисто поржать. На свіданку прийшов би з лінійкою або штангенциркулем.

Так ми дізналися, що у Дмитра дуже невеликий х**.

Мати Дмитра: пора тобі знайти дружину. Дмитро: мені і одному добре. МД: хоча б спробуй або викреслю із заповіту. Д: добре".

Раніше ми писали, що у Києві дівчина повернула ексбойфренду подарунок і випадково спровокувала спецоперацію з викликом вибухотехніків і поліції.