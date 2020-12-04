Украинец, который ищет девушку по ширине рта, взорвал сеть

Украинец ищет девушку по ширине рта (фото: freepik)

Украинец решил отыскать свою любовь с помощью приложения для знакомств Tinder. Но его требования оказались настолько нестандартными, что они просто "взорвали" сеть.

Об этом написал в Twitter блогер Sir. Artorias.

Так, 33-ллетний Дмитрий из Кривого Рога очень точно знает, какая "ширина прорези рта" должна быть у его будущей избранницы. Этот параметр должен равняться 4-5 сантиметрам.

"Девушки измерьте ширину прорези рта и напишите в реплай, пожалуйста, спасибо", - пишет блогер.

акже потенциальный кавалер затребовал красоту, отсутствие лишнего веса. Рост девушки должен быть 178 сантиметров минус максимальная высота ее каблуков и еще минус 3 сантиметра на прическу. Цвет волос значения не имеет - но желательно покороче.

Украинец ищет девушку по ширине рта (скрин: twitter.com/moshbidon/)

В сети пользователи оставляют смешные комментарии.

"Если б я был бабой из Кривого, то встретился бы с ним чисто поржать. На свиданку пришел бы с линейкой или штангенциркулем.

Так мы узнали, что у Дмитрия очень небольшой х**.

Мать Дмитрия: пора найти тебе жену. Дмитрий: мне и одному хорошо. МД: хотя бы попытайся или вычеркну из завещания. Д: хорошо".

Ранее мы писали, что в Киеве девушка вернула экс-бойфренду подарок и случайно спровоцировала спецоперацию с вызовом взрывотехников и полиции.