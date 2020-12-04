Украинец, который ищет девушку по ширине рта, взорвал сеть

Украинец решил отыскать свою любовь с помощью приложения для знакомств Tinder. Но его требования оказались настолько нестандартными, что они просто "взорвали" сеть.
Об этом написал в Twitter блогер Sir. Artorias.
Так, 33-ллетний Дмитрий из Кривого Рога очень точно знает, какая "ширина прорези рта" должна быть у его будущей избранницы. Этот параметр должен равняться 4-5 сантиметрам.
"Девушки измерьте ширину прорези рта и напишите в реплай, пожалуйста, спасибо", - пишет блогер.
акже потенциальный кавалер затребовал красоту, отсутствие лишнего веса. Рост девушки должен быть 178 сантиметров минус максимальная высота ее каблуков и еще минус 3 сантиметра на прическу. Цвет волос значения не имеет - но желательно покороче.
Украинец ищет девушку по ширине рта (скрин: twitter.com/moshbidon/)
В сети пользователи оставляют смешные комментарии.
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