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Українець, який шукає дівчину по ширині рота, підірвав мережу

П'ятниця 04 грудня 2020 20:41
Українець, який шукає дівчину по ширині рота, підірвав мережу
Українець шукає дівчину по ширині рота (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Українець вирішив відшукати свою любов за допомогою застосунку для знайомств Tinder. Але його вимоги виявилися настільки нестандартними, що вони просто "підірвали" мережу.

Про це написав у Twitter блогер Sir. Artorias.

Так, 33-ллетний Дмитро з Кривого Рогу дуже точно знає, яка "ширина прорізу рота" повинна бути у його майбутньої обраниці. Цей параметр має дорівнювати 4-5 сантиметрам.

"Дівчата виміряйте ширину прорізу рота і напишіть в реплай, будь ласка, спасибі", - пише блогер.

Також потенційний кавалер зажадав красу, відсутність зайвої ваги. Зріст дівчини повинен бути 178 сантиметрів мінус максимальна висота її каблуків і ще мінус 3 сантиметри на зачіску. Колір волосся не має значення - але бажано покоротше.

Українець, який шукає дівчину по ширині рота, підірвав мережу

Українець шукає дівчину по ширині рота (скрін: twitter.com/moshbidon/)

В мережі користувачі залишають смішні коментарі.

  • "Якби я був бабою з Кривого, зустрівся б з ним чисто поржать. На свіданку прийшов би з лінійкою або штангенциркулем.
  • Так ми дізналися, що у Дмитра дуже невеликий х**.
  • Мати Дмитра: пора тобі знайти дружину. Дмитро: мені і одному добре. МД: хоча б спробуй або викреслю із заповіту. Д: добре".

Раніше ми писали, що у Києві дівчина повернула ексбойфренду подарунок і випадково спровокувала спецоперацію з викликом вибухотехніків і поліції.

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