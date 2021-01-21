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Украинец изобрел уникальный снегоход: обходит сугробы в 1,5 метра

Автор: Людмила Жукова

Житель Тернопольской области собственноручно сделал уникальную машину с гусеницами, которая может преодолевать сугробы величиной в полтора метра. На ее разработку он потратил 2,5 года. В этом году мужчина наконец-то дождался снега, чтобы протестировать свое изобретение.

Об уникальном транспортном средстве рассказали в сюжете ТСН.

"У него кабина от польского "Жука", а остальные — от "Москвича". Сделано на базе москвичевского мотора, москвичевской коробки и москвичевских мостов", — рассказал изобретатель, житель Зборова Игорь Радь.

Кроме того, у снегохода взяты восемь колес от "Москвича", они обтянуты резиновыми гусеницами.

Впереди вездехода "нож", который должен разрезать снежные заносы. Сзади — вход в салон в случае большого снега.

"Когда много снега, решетка подымается и человек может пройти в салон", - рассказал изобретатель.

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Игорь Радь рассказывает, что пока мастерил транспортное средство, то настроил кучу планов.

Отметим, что изобретателю 59 лет. Половину из них он потратил на изготовление самодельных тракторов, мотоблоков и прицепов.

Он мечтает с помощью снегохода помогать МЧС-никам или оказать помощь в освобождении человека из снежного плена.

Как мы ранее писали, школьник из Днепра создал ракетный двигатель и заработал на этом деньги.

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