Украинец изобрел уникальный снегоход: обходит сугробы в 1,5 метра

Житель Тернопольской области собственноручно сделал уникальную машину с гусеницами, которая может преодолевать сугробы величиной в полтора метра. На ее разработку он потратил 2,5 года. В этом году мужчина наконец-то дождался снега, чтобы протестировать свое изобретение.

Об уникальном транспортном средстве рассказали в сюжете ТСН.

"У него кабина от польского "Жука", а остальные — от "Москвича". Сделано на базе москвичевского мотора, москвичевской коробки и москвичевских мостов", — рассказал изобретатель, житель Зборова Игорь Радь.

Кроме того, у снегохода взяты восемь колес от "Москвича", они обтянуты резиновыми гусеницами.

Впереди вездехода "нож", который должен разрезать снежные заносы. Сзади — вход в салон в случае большого снега.

"Когда много снега, решетка подымается и человек может пройти в салон", - рассказал изобретатель.

Под Тернополем украинец сделал снегоход

Игорь Радь рассказывает, что пока мастерил транспортное средство, то настроил кучу планов.

Отметим, что изобретателю 59 лет. Половину из них он потратил на изготовление самодельных тракторов, мотоблоков и прицепов.

Он мечтает с помощью снегохода помогать МЧС-никам или оказать помощь в освобождении человека из снежного плена.

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