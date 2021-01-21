Українець винайшов унікальний снігохід: обходить замети в 1,5 метра

Житель Тернопільської області власноруч зробив унікальну машину з гусеницями, яка може долати замети величиною в півтора метра. На її розробку він витратив 2,5 роки. В цьому році чоловік нарешті дочекався снігу, щоб протестувати свій винахід.

Про унікальний транспортний засіб розповіли в сюжеті ТСН.

"У нього кабіна від польського "Жука", а решта — від "Москвича". Зроблено на базі москвичовського мотора, москвичовської коробки і москвичовських мостів", — розповів винахідник, житель Зборова Ігор Радь.

Крім того, у снігохода взяті вісім коліс від "Москвича", вони обтягнуті гумовими гусеницями.

Попереду всюдихода "ніж", який повинен розрізати снігові замети. Ззаду — вхід в салон у разі великого снігу.

"Коли багато снігу, решітка підіймається і людина може пройти в салон", - розповів винахідник.

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Ігор Радь розповідає, що поки майстрував транспортний засіб, то придумав купу планів.

Зазначимо, що винахіднику 59 років. Половину з них він витратив на виготовлення саморобних тракторів, мотоблоків і причепів.

Він мріє за допомогою снігохода допомагати МНС-никам або надати допомогу у звільненні людини зі снігового полону.

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