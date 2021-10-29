Украинец из-за COVID-19 одновременно потерял мать и бабушку: "спаси меня, здесь женщина умерла"

Житель поселка Гусятин Тернопольской области Юрий Доробало рассказал, как из-за коронавируса потерял мать и бабушку. В частности, мужчина поделился жуткой историей, как в течение двух дней потерял родных.

Как коронавирусом "убил" мать

Сам мужчина отмечает, что коронавирус переболел в легкой форме. Однако, 19 октября его матери стало плохо и ей было трудно дышать.

"Мама еще вечером сказала, что, мол, завезешь меня завтра к семейному врачу, а ночью у нее из носа пошла кровь. У мамы была нарушена речь, только сказала, что языка будто затерп. Я еще померил температуру, то у нее была 36,6. Врачи на скорой говорят, что скорее всего у мамы инсульт, хотя сатурация была всего 52", - рассказал мужчина.

К тому же Доробало сообщил, что сначала мать госпитализировали в одну больницу, но там медики не смогли подтвердить COVID-19, поэтому ее доставили в другую, где у женщины диагностировали инфекцию. Отмечается, что ее сразу госпитализировали в реанимацию с 90% поражений легких.

Что случилось с бабушкой

85-летняя бабушка не могла самостоятельно ходить. Поэтому перед госпитализацией мать Юрия попросила его ухаживать за бабушкой. Однако, через некоторое время мужчина заметил, что она начала отказываться от еды и у нее поднялась температура до 38,5.

Тогда он вызвал скорую, но медики заявили, что они могут госпитализировать женщину при условии, если он ляжет с ней в COVID-отделение. Однако мужчина пояснил, что у него мать в реанимации и ему нужно ухаживать и за ней. На что врачи сказали писать ему отказ от госпитализации.

Мужчина попросил друга приобрести ему тест на коронавирус и он сделал его бабушке, а тот оказался положительным. Поэтому мужчина снова вызвал скорую, ведь бабушке стало еще хуже. Пока он спас бабушку, то 26 октября умерла его мать.

Использованное лекарство из коронавирусного отделения в больнице Гусятина (ternopoliany.te.ua)

Врачи снова объяснили, что он должен ложиться с бабушкой в коронавирусное отделение, но он сказал, что сначала ему нужно похоронить мать. Однако, после похорон матери ночью не стало и его бабушки.

"Мама уже звонить не могла, а написала мне, что "спаси меня, тут женщина умерла". Я ей написал, что, мол, успокойся, ты под аппаратом, умерла женщина, а ты борешься уже 5 день. 26 октября мамы не стало в Теребовлянской больнице, а 27 октября о 22:30 в Гусятинском больнице умерла бабушка", - написал мужчина.

Вчера, 28 октября, Юрий Доробало похоронил бабушку – 85-летнюю Мельник Галину Дмитриевну.