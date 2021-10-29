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В Киеве от коронавируса почти в один день скончалась пара известных писателей

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Киев, Пятница 29 октября 2021 13:27
В Киеве от коронавируса почти в один день скончалась пара известных писателей В Киеве от коронавируса умерла пара известных писателей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве от последствий коронавируса скончались Тимур и Елена Литовченко. Они были известными писателями. Тимур Литовченко был также известен как журналист, а его супруга была соавтором многих произведений.

О смерти супругов Литовченко сообщил в Facebook Алексей Декан.

"Очень печальное известие. Из жизни ушла невероятная пара, и одни из самых работящих писателей Тимур и Елена Литовченко. Проклятый ковид забрал их жизни почти в один день", - сказано в сообщении.

В Киеве от коронавируса почти в один день скончалась пара известных писателей

Тимур и Елена Литовченко

Тимур Литовченко

Украинский писатель-фантаст, журналист, член Национального союза писателей, член Национального союза журналистов. Писал фантастику в разных жанрах, от научно-популярной до мистики и ужасов.

Родился 4 января 1963 года в Киеве. Издавался также под псевдонимом Андрей Давыдов. Окончил Киевский политехнический институт и 10 лет работал в конструкторском бюро. А потом начал печататься в журналах с небольшими рассказами. В 1990-х начал работать корреспондентом, потом стал редактором.

В 2000-х годах поработал в "Голосе Донбасса", "Зеркале недели", "Крещатик", "ПІК", журнале "Работодатель", "Аргументы и Факты" и главным редактором онлайн-журнала для автомобилистов.

Обладатель множества литературных премий и наград. Выпустил более 15 книг и сборников в жанре фантастики, также писал исторические произведения.

Умер в Киеве от коронавируса 29 октября 2021 года.

Елена Литовченко

Родилась 1 мая 1963 года в Ташкенте в семье летчика. Детство и юность из-за работы отца провела в разных городах и странах.

Окончила Киевский политехнический институт по специальности инженер-металлург. Там познакомилась с будущим мужем.

В юности начала писать стихи, а в студенческие годы публиковала свои короткие рассказы в жанре фантастики. Вместе с мужем начала писать историческую прозу, а потом и фантастические романы.

Также публиковалась отдельно – цикл рассказов о домашних животных. Обладательница многих наград и премий в литературной сфере.

Умерла от коронавируса в Киеве 28 октября 2021 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве от коронавируса умерла молодая учительница, которая накануне родила здорового малыша.

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