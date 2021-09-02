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В Украине злоумышленники воруют зеркала с авто и предлагают их выкупить: как работает схема

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Киев, Четверг 02 сентября 2021 19:43
В Украине злоумышленники воруют зеркала с авто и предлагают их выкупить: как работает схема Злоумышленники воруют зеркала с машин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве обнаружили новый вид краж из автомобилей. Злоумышленники воруют зеркала бокового вида и оставляют записку с предложением их выкупить обратно.

Об этом сообщили в Telegram-канале Kievmap.

Так, инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

"Новый вид воровства на Маршала Тимошенко, 4 – срывают зеркала машин и оставляют номер, по которому можно выкупить их обратно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого за вознаграждение похищали только номера из автомобилей.

В Украине злоумышленники воруют зеркала с авто и предлагают их выкупить: как работает схемаНовый вид воров в столице (фото: t.me/kievmap)

Как пишет Obozrevatel в полиции пояснили, что от такого вида преступлений больше всего страдают автомобили элитных марок, запчасти к которым очень дорогие.

Кроме того, сотрудник добавил, что чаще всего срывают зеркала на автомобилях Range Rover и Porsche. Также ворам помогает тот факт, что зеркала на этих машинах крепятся так, что их очень легко снять.

В комментариях пользователи пишут, что данный вид кражи уже давно распространен.

  • Нужно было в полицию обратиться. По номеру телефона их быстро найдут;
  • Он не новый, а как мир. Особенно легко снять и очень трудно найти, если с подогревом и электрорегулировкой, а новые дорогие;
  • Может реально решили подставить. Мне просто сложно поверить, что у людей, которые таким занимаются контакты открыты;
  • Какой ужас, нечем заняться уже, тем ворам;
  • Каждый день новые схемы придумывают.

Ранее мы сообщали, что украинка потеряла 180 тысяч, пытаясь вернуть деньги за лекарства. Назвали, как работает схема.

Также украинка продавала одежду, которой на самом деле не существовало.

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