В Украине злоумышленники воруют зеркала с авто и предлагают их выкупить: как работает схема
В Киеве обнаружили новый вид краж из автомобилей. Злоумышленники воруют зеркала бокового вида и оставляют записку с предложением их выкупить обратно.
Об этом сообщили в Telegram-канале Kievmap.
Так, инцидент произошел в Оболонском районе столицы.
"Новый вид воровства на Маршала Тимошенко, 4 – срывают зеркала машин и оставляют номер, по которому можно выкупить их обратно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что до этого за вознаграждение похищали только номера из автомобилей.
Новый вид воров в столице (фото: t.me/kievmap)
Как пишет Obozrevatel в полиции пояснили, что от такого вида преступлений больше всего страдают автомобили элитных марок, запчасти к которым очень дорогие.
Кроме того, сотрудник добавил, что чаще всего срывают зеркала на автомобилях Range Rover и Porsche. Также ворам помогает тот факт, что зеркала на этих машинах крепятся так, что их очень легко снять.
В комментариях пользователи пишут, что данный вид кражи уже давно распространен.
- Нужно было в полицию обратиться. По номеру телефона их быстро найдут;
- Он не новый, а как мир. Особенно легко снять и очень трудно найти, если с подогревом и электрорегулировкой, а новые дорогие;
- Может реально решили подставить. Мне просто сложно поверить, что у людей, которые таким занимаются контакты открыты;
- Какой ужас, нечем заняться уже, тем ворам;
- Каждый день новые схемы придумывают.
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