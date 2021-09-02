В Україні зловмисники крадуть дзеркала з авто і пропонують їх викупити: як працює схема
У Києві виявили новий вид крадіжок з автомобілів. Зловмисники крадуть дзеркала бокового виду і залишають записку з пропозицією їх викупити назад.
Про це повідомили у Telegram-каналі Kievmap.
Так, інцидент стався в Оболонському районі столиці.
"Новий вид злодійства на Маршала Тимошенка, 4 – зривають дзеркала машин і залишають номер, за яким можна викупити їх назад", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до цього за винагороду викрадали тільки номера з автомобілів.
Новий вид крадіїв у столиці (фото: t.me/kievmap)
Як пише Obozrevatel, в поліції пояснили, що від такого виду злочинів найбільше страждають автомобілі елітних марок, запчастини до яких дуже дорогі.
Окрім того, співробітник додав, що найчастіше зривають дзеркала на автомобілях Range Rover і Porsche. Також крадіям допомагає той факт, що дзеркала на цих машинах кріпляться так, що їх дуже легко зняти.
У коментарях користувачі пишуть, що даний вид крадіжки вже давно поширений.
- Потрібно було в поліцію звернутися. По номеру телефону їх швидко знайдуть;
- Він не новий, а як світ. Особливо легко зняти й дуже важко знайти, якщо з підігрівом і електрорегулюванням, а нові дорогі;
- Може реально вирішили підставити. Мені просто складно повірити, що у людей, які таким займаються контакти відкриті;
- Який жах, немає чим зайнятися вже, тим злодіям;
- Кожного дня нові схеми видумують.
Раніше ми повідомляли, що українка втратила 180 тисяч, намагаючись повернути гроші за ліки. Назвали, як працює схема.