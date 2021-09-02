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В Україні зловмисники крадуть дзеркала з авто і пропонують їх викупити: як працює схема

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Київ, Четвер 02 вересня 2021 19:43
В Україні зловмисники крадуть дзеркала з авто і пропонують їх викупити: як працює схема Зловмисники крадуть дзеркала з машин (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві виявили новий вид крадіжок з автомобілів. Зловмисники крадуть дзеркала бокового виду і залишають записку з пропозицією їх викупити назад.

Про це повідомили у Telegram-каналі Kievmap.

Так, інцидент стався в Оболонському районі столиці.

"Новий вид злодійства на Маршала Тимошенка, 4 – зривають дзеркала машин і залишають номер, за яким можна викупити їх назад", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до цього за винагороду викрадали тільки номера з автомобілів.

В Україні зловмисники крадуть дзеркала з авто і пропонують їх викупити: як працює схемаНовий вид крадіїв у столиці (фото: t.me/kievmap)

Як пише Obozrevatel, в поліції пояснили, що від такого виду злочинів найбільше страждають автомобілі елітних марок, запчастини до яких дуже дорогі.

Окрім того, співробітник додав, що найчастіше зривають дзеркала на автомобілях Range Rover і Porsche. Також крадіям допомагає той факт, що дзеркала на цих машинах кріпляться так, що їх дуже легко зняти.

У коментарях користувачі пишуть, що даний вид крадіжки вже давно поширений.

  • Потрібно було в поліцію звернутися. По номеру телефону їх швидко знайдуть;
  • Він не новий, а як світ. Особливо легко зняти й дуже важко знайти, якщо з підігрівом і електрорегулюванням, а нові дорогі;
  • Може реально вирішили підставити. Мені просто складно повірити, що у людей, які таким займаються контакти відкриті;
  • Який жах, немає чим зайнятися вже, тим злодіям;
  • Кожного дня нові схеми видумують.

Раніше ми повідомляли, що українка втратила 180 тисяч, намагаючись повернути гроші за ліки. Назвали, як працює схема.

Також українка продавала одяг, якого насправді не існувало.

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