В Україні зловмисники крадуть дзеркала з авто і пропонують їх викупити: як працює схема

У Києві виявили новий вид крадіжок з автомобілів. Зловмисники крадуть дзеркала бокового виду і залишають записку з пропозицією їх викупити назад.

Про це повідомили у Telegram-каналі Kievmap .

Так, інцидент стався в Оболонському районі столиці.

"Новий вид злодійства на Маршала Тимошенка, 4 – зривають дзеркала машин і залишають номер, за яким можна викупити їх назад", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до цього за винагороду викрадали тільки номера з автомобілів.

Новий вид крадіїв у столиці (фото: t.me/kievmap)

Як пише Obozrevatel, в поліції пояснили, що від такого виду злочинів найбільше страждають автомобілі елітних марок, запчастини до яких дуже дорогі.

Окрім того, співробітник додав, що найчастіше зривають дзеркала на автомобілях Range Rover і Porsche. Також крадіям допомагає той факт, що дзеркала на цих машинах кріпляться так, що їх дуже легко зняти.

У коментарях користувачі пишуть, що даний вид крадіжки вже давно поширений.