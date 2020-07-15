В Украине жертвам преступлений будут платить компенсации: подробности

В Украине пострадавшие в результате насильственного преступления будут получать компенсацию от государства. Сегодня правительство поддержало соответствующий законопроект министерства юстиции.

Инициатива вводит механизм возмещения ущерба жертвам насильственных преступлений, таких как изнасилование, тяжкие телесные повреждения, убийства близких родственников. Об этом 15 июля сообщил глава Минюста Денис Малюська в своем Facebook.

По словам чиновника, выплаты будут осуществляться тем, кому в результате преступления были причинены тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, к которым было применено физическое или психологическое насилие.

Какие компенсации получат жертвы преступлений и их родные

Законом устанавливаться размер минимально возможного платежа - 40% прожиточного минимума.

Фактические размеры платежей будет устанавливать правительство, исходя из имеющихся средств в бюджете.

Выплату компенсаций будут осуществлять региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

После проведения выплат государство будет взимать компенсацию с преступника - в порядке регресса.

"Кроме того, каждый, кто совершил преступление или уголовный проступок, будет платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовных преступлений", - рассказал Малюська.

Ранее сообщалось, что финансовую помощь в Украине смогут получить новые категории граждан.

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