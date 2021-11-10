В Украине завершается льготная растаможка "евроблях": что будет после 11 ноября

В Украине владельцы "евроблях" могли растаможить свои авто по льготному тарифу до 11 ноября. Тех, кто не успел это сделать, ждут большие штрафы.

Были ли 10 ноября очереди на растаможку автомобилей на иностранной регистрации рассказали в сюжете ТСН.

Сколько авто не растаможили

Так, на таможенном терминале Киевской области с утра 10 ноября можно было увидеть вереницу легковых автомобилей, которые в народе называют "евробляхи".

"Последние дни количество транспортных средств, которые оформляются в зоне деятельности киевской таможни – 500 единиц", – рассказал руководитель таможенного поста "Южный" киевской таможни Глеб Кобельков.

Интересно, что юрист организации, которая в последние годы занималась "евробляхами", сообщил, что более полумиллиона таких автомобилей послезавтра останутся нерастаможенными.

"На таможенной территории находилось 750 тысяч автомобилей. 60 тысяч растаможилось. 690 тысяч не растаможилось ", - рассказал адвокат "Авто Евро Силы" Иван Казарчук.

Какие штрафы грозят водителям, которые не успели растаможить авто

На таможне проинформировали, что для тех, кто не успеет за следующие сутки либо растаможить авто, либо вернуть его в Европу - уже 12 ноября и растаможка, и вывоз авто за границу будут сопровождаться немалым штрафом. Он составит 170 тысяч гривен.

После уплаты этого штрафа гражданин имеет право вывезти транспорт за пределы таможенной территории Украины.

Сколько стоит растаможка

Так, общая сумма растаможки составляет 100 тыс. грн. Например, машина может стоить 1 500 долларов (около 40 тыс. грн), а растаможка – 3 500-3 700 долларов, а это до 100 тыс. грн. Поэтому в итоге получается такая цена, как будто старую машину покупали в Украине.

Напомним, что по закону, "євробляхи", которые ввезены в 2021 году, не попадают под льготные правила. Поэтому никаких новых перспектив после 10 ноября их водителям не светит.

В частности, таких автомобилей в Украине около 70 тысяч. В основном, это старые машины – 2003-2005 годов выпуска. Хотя есть и более новые - выпущенные в 2016-м.