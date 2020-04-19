В Украине зараженных COVІD-19 будут перевозить в спецкапсулах

Коронавирус в Украине официально зафиксирован у 5 449 человек, из которых скончались 141 больных. В скором времени инфицированных COVID-19 планируют транспортировать в специальных капсулах.

Первую спецкапсулу уже выкупили волонтеры. Производители модель еще дорабатывают, но у них уже есть заказы от больниц и предприятий. По словам разработчиков, капсула обезопасит медицинский персонал во время транспортировки зараженных коронавирусом.

Спецкапсула для зараженных COVID-19 (фото: facebook.com/yuriy.andrievskiy.5)

Данная капсула герметична, она оснащена маской и приборами для поставки кислорода. Также в ней есть фильтры для обеззараживания воздуха, 10 встроенных специальных перчаток для проведения различных манипуляций без контакта с больным. В капсуле также есть портативный компрессор.

Спецкапсула для зараженных COVID-19 (видео: YouTube)

Напомним, что американские ученые пришли к выводу, что больных коронавирусом в 48-82 раза больше, чем сообщается в официальных данных. Они провели исследование в штате Калифорния.

Ранее сообщалось о том, что в Киево-Печерской Лавре новая вспышка COVID-19. Вчера, 18 апреля, в храме было обнаружено еще 26 больных коронавирусом. Всего в Лавре уже более сотни зараженных, из которых 3 человека скончались.

В то же время в УПЦ МП заявили о выздоровлении от коронавирусной инфекции 6 монахов и послушников, которые уже вернулись в Киево-Печерскую Лавру.