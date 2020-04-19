В Україні заражених COVІD-19 будуть перевозити у спецкапсулах

Коронавірус в Україні офіційно зафіксований у 5 449 осіб, із яких померли 141 хворих. Незабаром інфікованих COVID-19 планують транспортувати в спеціальних капсулах.

Першу спецкапсулу вже викупили волонтери. Виробники модель ще доопрацьовують, але у них вже є замовлення від лікарень і підприємств. За словами розробників, капсула убезпечить медичний персонал під час транспортування заражених коронавірусом.

Спецкапсула для заражених COVID-19 (фото: facebook.com/yuriy.andrievskiy.5)

Ця капсула герметична, вона оснащена маскою і приладами для постачання кисню. Також в ній є фільтри для знезараження повітря, 10 вбудованих спеціальних рукавичок для проведення різних маніпуляцій без контакту з хворим. У капсулі також є портативний компресор.

Спецкапсула для заражених COVID-19 (відео: YouTube)

Нагадаємо, що американські науковці прийшли до висновку, що хворих коронавірусом в 48-82 рази більше, ніж повідомляється в офіційних даних. Вони провели дослідження в штаті Каліфорнія.

Раніше повідомлялося про те, що в Києво-Печерській Лаврі новий спалах COVID-19. Вчора, 18 квітня, в храмі було виявлено ще 26 хворих коронавірусом. Всього в Лаврі вже більше сотні заражених, з яких 3 людини померли.

У той же час в УПЦ МП заявили про одужання від коронавірусної інфекції 6 ченців і послушників, які вже повернулися в Києво-Печерську Лавру.