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В Украине заработало приложение, в котором можно объявить поиск пропавших во время войны

Фото: в Украине заработало приложение, в котором можно объявить поиск пропавших во время войны (flickr)
Автор: Артем Горовенко

В Украине заработал приложение, в котором можно объявить поиск пропавших во время войны, организовать законное преследование пропагандистов РФ и арест российского бизнеса.

Об этом говорится в пресс-релизе приложения - Раптом (Raptom).

"Раптом у вас есть близкий человек, с которым потеряна связь во время войны — укажите место на карте, где в последний раз ее могли видеть.

Раптом вы знаете пропагандиста России, который оправдывает военную агрессию России против Украины — поставьте соответствующую точку на карте и добавьте доказательств — сообщения в соцсетях, или видео речи.

Раптом вы знаете работающий на территории Украины бизнес или объект недвижимости, принадлежащий российскому государству, или связанным с РФ олигархам — поставьте точку на карте соответствующей категории", - говорится в сообщении разработчиков.

По мнению авторов проекта, Украина должна собрать и систематизировать огромное количество информации и организовать действия, направленные на уничтожение влияния оккупантов в каждой сфере последствий деятельности России.

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