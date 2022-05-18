RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні запрацював застосунок, в якому можна оголосити пошук зниклих під час війни

Фото: в Україні запрацював застосунок, в якому можна оголосити пошук зниклих під час війни (flickr)
Автор: Артем Горовенко

В Україні запрацював застосунок, в якому можна оголосити пошук зниклих під час війни, організувати законне переслідування пропагандистів РФ та арешт російського бізнесу.

Про це йдеться в прес-релізі застосунку - Раптом (Raptom).

"Раптом ви маєте близьку людину, з якою втрачено зв’язок під час війни — вкажіть місце на мапі, де востаннє її могли бачити.

Раптом ви знаєте пропагандиста Росії, який виправдовує військову агресію Росії проти України — поставте відповідну точку на мапі і додайте доказів — дописи в соцмережах, або відео промови.

Раптом ви знаєте працюючий на території України бізнес чи об’єкт нерухомості, що належить російській державі, або пов’язаним із РФ олігархам — поставте точку на мапі відповідної категорії", - йдеться в повідомлені розробників.

На думку авторів проекту, Україна має зібрати та систематизувати величезну кількість інформації та організувати дії, спрямовані на знищення впливу окупантів в кожній сфері наслідків діяльності Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
IT