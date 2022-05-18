ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине заработало приложение, в котором можно объявить поиск пропавших во время войны

Новина українською →
Среда 18 мая 2022 19:41
В Украине заработало приложение, в котором можно объявить поиск пропавших во время войны Фото: в Украине заработало приложение, в котором можно объявить поиск пропавших во время войны (flickr)
Автор: Артем Горовенко

В Украине заработал приложение, в котором можно объявить поиск пропавших во время войны, организовать законное преследование пропагандистов РФ и арест российского бизнеса.

Об этом говорится в пресс-релизе приложения - Раптом (Raptom).

"Раптом у вас есть близкий человек, с которым потеряна связь во время войны — укажите место на карте, где в последний раз ее могли видеть.

Раптом вы знаете пропагандиста России, который оправдывает военную агрессию России против Украины — поставьте соответствующую точку на карте и добавьте доказательств — сообщения в соцсетях, или видео речи.

Раптом вы знаете работающий на территории Украины бизнес или объект недвижимости, принадлежащий российскому государству, или связанным с РФ олигархам — поставьте точку на карте соответствующей категории", - говорится в сообщении разработчиков.

В Украине заработало приложение, в котором можно объявить поиск пропавших во время войны

По мнению авторов проекта, Украина должна собрать и систематизировать огромное количество информации и организовать действия, направленные на уничтожение влияния оккупантов в каждой сфере последствий деятельности России.

Читайте РБК-Украина в Google News
IT
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество