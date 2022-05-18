В Україні запрацював застосунок, в якому можна оголосити пошук зниклих під час війни, організувати законне переслідування пропагандистів РФ та арешт російського бізнесу.

Про це йдеться в прес-релізі застосунку - Раптом (Raptom) .

"Раптом ви маєте близьку людину, з якою втрачено зв’язок під час війни — вкажіть місце на мапі, де востаннє її могли бачити.

Раптом ви знаєте пропагандиста Росії, який виправдовує військову агресію Росії проти України — поставте відповідну точку на мапі і додайте доказів — дописи в соцмережах, або відео промови.

Раптом ви знаєте працюючий на території України бізнес чи об’єкт нерухомості, що належить російській державі, або пов’язаним із РФ олігархам — поставте точку на мапі відповідної категорії", - йдеться в повідомлені розробників.

На думку авторів проекту, Україна має зібрати та систематизувати величезну кількість інформації та організувати дії, спрямовані на знищення впливу окупантів в кожній сфері наслідків діяльності Росії.