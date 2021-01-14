В Украине заработали новые штрафы за отсутствие масок: кого могут наказать и на какую сумму

В Украине с 14 января вступил в силу закон о новых штрафах для бизнеса за несоблюдение карантинных ограничений. Владельцев бизнеса теперь имеют право оштрафовать за отсутствие защитного средства у персонала или посетителей. Под защитным средством понимается маска или респиратор, которые закрывают нос и рот, в том числе и изготовленных самостоятельно.

В законе 1113-IX, который размещен на сайте Верховной Рады Украины, указаны все ситуации, которые подлежат штрафу:

Если посетителей допускают в здание, помещение и в общественный транспорт без маски или респиратора.

Нет предупреждения о том, что обслуживание проводится только тех, кто в масках или респираторах.

Посетителям не делают устное замечание, не прекращают обслуживание, не вызывают полицию.

Минимальный штраф за такое правонарушение для владельцев бизнеса – 3400 гривен, максимальный – 5100 гривен.

Закон о штрафах за отсутствие масок был принят Верховной Радой в ноябре 2020 года, а 17 декабря он был подписан президентом.

Стоит отметить, что владельца бизнеса имеют право оштрафовать даже в том случае, если он просто бездействует. То есть, он не принимает никаких мер, когда человек заходит в помещение без маски или снимает маску внутри помещения. Если при этом персонал или владелец не делает замечание, не прекращает обслуживание, не просит покинуть заведение, то это считается нарушением, которое подлежит штрафу.

Если персонал не использует маски или респираторы, или носят их неправильно (не закрывают нос), - также накладывается штраф.

Напомним, ранее мы писали о том, что у владельцев "евроблях" появились новые серьезные проблемы.

А также рассказывали о том, что в Харькове пассажирам хотят выдавать маски в транспорте, но не всем.