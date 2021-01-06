В Харькове пассажирам хотят выдавать маски в транспорте, но не всем

Фото: Игорь Терехов (city.kharkov.ua)

В Харькове планируют выдавать льготным группам пассажиров маски во время прямо в общественном транспорте. Для этого город и перевозчики выделят средства на закупку масок.

Об этом заявил секретарь харьковского городского совета Игорь Терехов, передает Редпост.

По его словам, правоохранителям необходимо войти в положение и не выписывать штраф пассажирам без масок сразу.

"Город выделит маски, и перевозчики выделят, чтобы у водителей был определенный запас. Если заходит в салон пенсионер без маски, который, возможно, забыл ее дома, то пусть водитель выдаст ему маску, пусть человек едет спокойно", - сказал Терехов.

Он добавил, что штрафовать необходимо лишь в том случае, если пассажир идет на конфликт и принципиально не хочет надевать маску.

Кроме этого Терехов выдвинул требования к харьковским перевозчикам относительно перевозки льготных групп населения.

"Все пассажиры льготного контингента, будь то пенсионер, ветеран или чернобылец, должны ездить бесплатно, без каких-либо ограничений. Если я узнаю, что какой-то водитель не пустил льготника в салон, высадил его или нагрубил ему, то отвечать за это будете вы - лишитесь или маршрута, или должности", - отметил секретарь горсовета.

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