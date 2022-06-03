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В Украине заработали летние детские лагеря: куда отправить школьника и за сколько

Фото: Детские лагеря 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине около трех тысяч детских лагерей, куда можно на лето отправить детей и подростков. В этом году, заработают не все заведения - только те, где относительно безопасно, нет активных боевых действий или угрозы вторжения врага.

Какие лагеря заработают, как отправить туда ребенка, сколько это будет стоить - читайте ниже в нашем материале.

Открытие детских лагерей подтвердила первая леди Елена Зеленская.

"Детские лагеря заработают! Не все (их у нас более трех тысяч) и не во всех регионах, а лишь там, где безопасно. Но после тяжелой весны мы должны дать детям лето и возможность отдохнуть и оздоровиться. Чтобы определить, где и какие лагеря будут работать, сейчас создан целый штаб", - рассказала она в последнем интервью.

Какие лагеря будут работать в Киеве

В Киеве и области будет открыто несколько десятков детских лагерей. Туда принимают как малышей, так и подростков. Возрастной диапазон от 5 до 17 лет, то есть пребывание в лагерях может быть дневным (когда вы приводите ребенка на несколько часов каждый день), так и суточным (чаще всего смена длится от 7 до 14 дней).

Предлагаются различные направления развития детей: английский язык, спортивные лагеря, научные, IT, театральные и тому подобное. Стоимость от 5 тысяч гривен.

Список, контакты, условия, актуальные цены можно посмотреть по ссылкам здесь.

Детей можно отправить в Карпаты

Запад Украины также предлагает несколько десятков лагерей. Главная цель, конечно же, походы в горы. Кроме того предлагаются спортивные мероприятия, лагеря с изучением английского, IT-лагеря и тому подобное.

Цена от 4 до 20 тысяч гривен за смену (смена от 7 до 14 дней)

Список, условия, актуальные цены можно посмотреть здесь.

Другие регионы Украины

Чтобы найти детский лагерь в других областях, необходимо зайти на сайт, выбрать категорию "Детские лагеря", а также "Область". Поисковик выдаст необходимую информацию о мероприятиях и заведениях, которые принимают ребятишек в летнем сезоне 2022.

Если вашему ребенку от двух лет, его можно отправить в детский сад. Читайте, как это сделать во Львове, и Ивано-Франковске.

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