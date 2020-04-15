Когда в Украине запустят общественный транспорт: названа дата

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. С 19 марта общественный транспорт перестал работать для всех граждан. Украинцев волнует вопрос, когда же они снова смогут пользоваться транспортом. На этот вопрос дал ответ министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, все заработает, когда статистика смертей от Covid-19 в стране пойдет на спад. Речь идет о наземном транспорте, а также метрополитене.

"В случае положительной динамики, уменьшения количества заболевших и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения", - рассказал Криклий "Обозревателю".

Министр прогнозирует полный запуск транспорта в июне-июле, но точно не раньше мая.

"О конкретных сроках говорить очень преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль", – сказал министр.

Чиновник отметил, что если люди будут строго придерживаться ограничений и карантина, то есть ходить в масках, не собираться компаниями, не ездить на шашлыки, то карантин для Украины может затянуться не так на долго.

Кстати, глава Кабмина Денис Шмыгаль ранее заявлял, что украинцы вернутся на работу в конце апреля.

Как мы ранее писали, где нужно носить маску в Украине: полный перечень мест.