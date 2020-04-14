Где нужно носить маску в Украине: полный перечень мест

МОЗ рассказало, где нужно носить маски (фото: РБК-Украина)

В Минздраве разъяснили, где украинцам нужно носить маску

Коронавирус в Украине инфицировал 3372 человека, 98 из них скончались от осложнений инфекции, 119 пациентов вылечились. После ужесточения карантина в стране 29 марта новым постановлением Кабмина было объявлено обязательное ношение маски на улице в общественных местах. 14 апреля в Министерстве здравоохранения разъяснили понятие общественных мест в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Общественное место – это часть/части любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, за плату, постоянно, периодически или время от времени, в частности подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Общественным местом считается:

лифты и таксофоны;

помещения и территории медицинских учреждений;

помещения и территории учебных заведений;

детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

общественный транспорт;

помещения заведений ресторанного хозяйства;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

Кстати, перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Так, в Киеве к общественным местам относятся остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, а также учреждения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающая к ним территория и т. п.

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