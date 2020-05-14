В Украине запустят новый вид тестирования на COVID-19: все детали

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Украине запустят новый вид тестирования на COVID-19

В Украине продолжается пандемия коронавируса и по состоянию на 14 мая зарегистрировано 422 новых случая. Всего в стране 16 847 пациентов с COVID-19, из которых уже более 4 тысяч человек выздоровели, а 456 человек скончались от осложнений.

Сейчас в Украине тестирование на коронавирус проводят методом ПЦР и как отмечают в Минздраве, в сутки проверяют от 7 до 8 тысяч образцов. Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в ближайшее время будет запущен новый вид тестирования – метод ИФА (иммуноферментный анализ).

"Иммуноферментный анализ значительно расширит тестирования в Украине, поскольку ИФА тестирования гораздо доступнее в отличие от ПЦР-тестирования. А это означает и расширение групп, которых надо будет тестировать", - рассказал Ляшко в эфире "Украинского радио".

Он добавил, что в Украине увеличат количество приборов, на которых можно будет делать больше анализов по методу ПЦР.

"Нас часто упрекают, что Украина мало тестирует. Конечно, мы не тестируем, столько как Германия или США, но учитывая наши мощности, ведь в феврале мы могли тестировать 200-500 образцов. Сейчас мы можем тестировать 10 тысяч образцов в сутки", - объяснил главный санитарный врач.

Виктор Ляшко отметил, что сейчас в Украине ежедневно делают по 7-8 тысяч анализов методом ПЦР. На выходных это число снижается до 5 тысяч образцов в сутки из-за низкого обращения людей.

"Я хотел бы призвать при появлении симптомов звонить семейному врачу и в скорую на выходных", - обратился Ляшко к украинцам.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, для кого тесты на COVID-19 будут платными.

Автор: Маруся Счастливая