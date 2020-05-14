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В Україні запустять новий вид тестування на COVID-19: усі деталі

STYLERКоронавірус    14.05.2020 - 11:57
В Україні запустять новий вид тестування на COVID-19: усі деталі
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Україні запустять новий вид тестування на COVID-19

В Україні триває пандемія коронавірусу і станом на 14 травня зареєстровано 422 нових випадки. Всього в країні 16 847 пацієнтів з COVID-19, з яких вже понад 4 тисячі осіб одужали, а 456 осіб померли від ускладнень.

Зараз в Україні тестування на коронавірус проводять методом ПЛР і як зазначають в МОЗ, в добу перевіряють від 7 до 8 тисяч зразків. Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, найближчим часом буде запущено новий вид тестування – метод ІФА (імуноферментний аналіз).

"Імуноферментний аналіз значно розширить тестування в Україні, оскільки ІФА тестування набагато доступніше на відміну від ПЛР-тестування. А це означає і розширення груп, яких треба буде тестувати", - розповів Ляшко в ефірі "Українського радіо".

Він додав, що в Україні збільшать кількість приладів, на яких можна буде робити більше аналізів методом ПЛР.

"Нам часто дорікають, що Україна мало тестує. Звичайно, ми не тестуємо, як Німеччина чи США, але враховуючи наші потужності, адже в лютому ми могли тестувати 200-500 зразків. Зараз ми можемо тестувати 10 тисяч зразків у добу", - пояснив головний санітарний лікар.

Віктор Ляшко зазначив, що зараз в Україні щодня роблять по 7-8 тисяч аналізів методом ПЛР. На вихідних це число знижується до 5 тисяч зразків на добу через низьке звернення людей.

"Я хотів би закликати при появі симптомів дзвонити до сімейного лікаря та у швидку на вихідних", - звернувся Ляшко до українців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, для кого тести на COVID-19 будуть платними.

Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України тестыCOVID-19Коронавірус
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