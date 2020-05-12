Для кого в Украине тест на коронавирус будет платным: в Минздраве дали ответ

Глава Минздрава рассказал, когда украинцам придется платить за тест на коронавирус
Тесты на коронавирус не являются бесплатными для всех в Украине. Если у человека нет симптомов инфекции и он просто хочет сделать ПЦР-тест, за это придется заплатить. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 12 мая.
"Если у человека нет симптомов коронавируса, кроме того он не является контактным лицом с больным, а проведение теста является исключительно желанием, то у нас это не предусмотрено алгоритмом относительно бесплатного тестирования", — сказал глава Минздрава.
Степанов сообщил, что есть категории людей, которые обязательно должны сделать тест на COVID-19. К ним относятся:
Кстати, медицинские работники обязательно тестируются раз в пять дней.
За прошедшие сутки Минздрав зафиксировал 375 новых заражений и 17 летальных случаев COVID-19 в стране. Всего количество инфицированных достигло 16023 больных, умерли 425 украинцев, вылечились 3373 пациента.
За минувший день наибольшее количество зараженных выявлено в Черновицкой, Львовской, Ровенской областях и Киеве.
Как мы ранее писали, в Украине правительство собирается продолжить карантин после 22 мая.