ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Для кого в Украине тест на коронавирус будет платным: в Минздраве дали ответ

STYLERКоронавирус    12.05.2020 - 11:18
Для кого в Украине тест на коронавирус будет платным: в Минздраве дали ответ
Тест на коронавирус может быть платным в Украине (коллаж РБК-Украина)

Глава Минздрава рассказал, когда украинцам придется платить за тест на коронавирус

Тесты на коронавирус не являются бесплатными для всех в Украине. Если у человека нет симптомов инфекции и он просто хочет сделать ПЦР-тест, за это придется заплатить. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 12 мая.

"Если у человека нет симптомов коронавируса, кроме того он не является контактным лицом с больным, а проведение теста является исключительно желанием, то у нас это не предусмотрено алгоритмом относительно бесплатного тестирования", — сказал глава Минздрава.

Степанов сообщил, что есть категории людей, которые обязательно должны сделать тест на COVID-19. К ним относятся:

  • Люди с симптомами коронавирусной болезни и контактные с ними,
  • больные пневмонией, независимо от течения болезни и симптоматики.
  • работники Нацполиции и Национальной гвардии, которые имеют большой риск заражения.

Кстати, медицинские работники обязательно тестируются раз в пять дней.

За прошедшие сутки Минздрав зафиксировал 375 новых заражений и 17 летальных случаев COVID-19 в стране. Всего количество инфицированных достигло 16023 больных, умерли 425 украинцев, вылечились 3373 пациента.

За минувший день наибольшее количество зараженных выявлено в Черновицкой, Львовской, Ровенской областях и Киеве.

Как мы ранее писали, в Украине правительство собирается продолжить карантин после 22 мая.

Теги Новости Украины Максим Степанов
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь