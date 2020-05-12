Для кого в Украине тест на коронавирус будет платным: в Минздраве дали ответ

Тест на коронавирус может быть платным в Украине (коллаж РБК-Украина)

Глава Минздрава рассказал, когда украинцам придется платить за тест на коронавирус

Тесты на коронавирус не являются бесплатными для всех в Украине. Если у человека нет симптомов инфекции и он просто хочет сделать ПЦР-тест, за это придется заплатить. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 12 мая.

"Если у человека нет симптомов коронавируса, кроме того он не является контактным лицом с больным, а проведение теста является исключительно желанием, то у нас это не предусмотрено алгоритмом относительно бесплатного тестирования", — сказал глава Минздрава.

Степанов сообщил, что есть категории людей, которые обязательно должны сделать тест на COVID-19. К ним относятся:

Люди с симптомами коронавирусной болезни и контактные с ними,

больные пневмонией, независимо от течения болезни и симптоматики.

работники Нацполиции и Национальной гвардии, которые имеют большой риск заражения.

Кстати, медицинские работники обязательно тестируются раз в пять дней.

За прошедшие сутки Минздрав зафиксировал 375 новых заражений и 17 летальных случаев COVID-19 в стране. Всего количество инфицированных достигло 16023 больных, умерли 425 украинцев, вылечились 3373 пациента.

За минувший день наибольшее количество зараженных выявлено в Черновицкой, Львовской, Ровенской областях и Киеве.

Как мы ранее писали, в Украине правительство собирается продолжить карантин после 22 мая.