ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Украине запретили популярный антибиотик: применяли при инфекциях

Новина українською →
Вторник 12 октября 2021 12:37
В Украине запретили популярный антибиотик: применяли при инфекциях Фото: В Украине запретили использовать популярный антибиотик (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила хранение, реализацию и применение популярного антибиотика "Супракс Солютаб".

Об этом говорится в документе, который размещен на сайте Госслужбы.

В распоряжении указывается, что препарат "Супракс Солютаб", производства Нидерланды, запрещен для хранения, реализации и применения в Украине. Речь идет о капсулах по 400 мг таких серий:

  • 9001С
  • 9002С
  • 9003С
  • 9004С
  • 9005С
  • 9006С
  • 0001С
  • 0002С
  • 0001В
  • 9001В
  • 9002В
  • 9003В
  • 9004В
  • 9005В
  • 9006В
  • 9007В

Причина указывается коммерческая. Все упаковки с соответствующими сериями необходимо немедленно изъять из оборота и отправить на утилизацию.

В Украине запретили популярный антибиотик: применяли при инфекцияхСупракс Солютаб – антибиотик с основным компонентом цефиксим. Это полусинтетический антибиотик из группы цефалоспоринов III поколения. Имеет бактерицидное действие и активен при грампозитивных бактериях.

Обычно его назначают при инфекциях верхних дыхательных путей, инфекциях ЛОР-органов, при острых и хронических инфекциях мочевыводящих путей. Препарат был разрешен для использования от 12 лет.

Цены в аптеках Украины за упаковку препарата стартуют от 780 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине расширили программу и "Доступні ліки" и публиковали список лекарств, которые можно получить.

А также мы рассказывали о том, что врач дала объяснение, какие таблетки можно делить пополам и какие разделить категорически нельзя.

Читайте РБК-Украина в Google News
лекарства запрет
LITE
Праздник 12 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 12 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела