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Можно ли делить таблетку пополам: об этом мало кто знает

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Пятница 08 октября 2021 07:03
Можно ли делить таблетку пополам: об этом мало кто знает Какие таблетки можно делить пополам (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Не все таблетки можно переламывать пополам. Это может повлиять на действенность препарата.

Поэтому, когда это делать категорически запрещено, рассказали на Instagram- странице "свой Док".

Какие таблетки можно разламывать

Как рассказала врач эндокринолог Талья Домбровская, разламывать таблетку можно, если на ней есть риска для деления. В таком случае в одной и второй половинке будет одна и та же строго регламентированная доза препарата.

Почему нельзя делить другие таблетки

Врач рассказала, что другие таблетки нельзя делить, потому что:

  • в таблетке может быть неравномерное распределение вещества, это особенно касается комбинированных лекарств;
  • если таблетка покрыта защитной оболочкой, то та или защищает действующее вещество от разрушительного действия желудочного сока, или бережет слизистую желудка от агрессивного вещества, поэтому ее разрушение во время деления может иметь негативные последствия;
  • лекарства с замедленным высвобождением созданы, чтобы медленно отдавать нам действующее вещество для лучшей переносимости, постепенного и более длительного действия;
  • под воздействием солнечного света или повышенной влажности таблетка, поделенная на части, быстрее потеряет свои свойства.

Также категорически запрещено делить таблетки:

  • без риска для разделения;
  • рассыпчатые таблетки, которые легко крошатся;
  • таблетки с резким вкусом, раздражающие слизистую оболочку рта;
  • таблетки с несколькими действующими компонентами;
  • противозачаточные средства;
  • препараты для химиотерапии;
  • противосудорожные или сосудосуживающие средства;
  • капсулы с порошком или гелем.

Кроме того, важно перед употреблением ознакомиться с инструкцией препарата.

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