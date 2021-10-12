В Україні заборонили популярний антибіотик: застосовували при інфекціях

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила зберігання, реалізацію та застосування популярного антибіотика "Супракс Солютаб".

Про це йдеться в документі, який розміщений на сайті Держслужби.

У розпорядженні вказується, що препарат "Супракс Солютаб", виробництва Нідерланди, заборонений для зберігання, реалізації та застосування в Україні. Йдеться про капсули по 400 мг таких серій:

9001С

9002С

9003С

9004С

9005С

9006С

0001С

0002С

0001В

9001В

9002В

9003В

9004В

9005В

9006В

9007В

Причина вказується комерційна. Всі упаковки з відповідними серіями необхідно негайно вилучити з обігу і відправити на утилізацію.

Супракс Солютаб - антибіотик з основним компонентом цефіксим. Це напівсинтетичний антибіотик з групи цефалоспоринів III покоління. Має бактерицидну дію та активний при грампозитивних бактеріях.

Зазвичай його призначають при інфекціях верхніх дихальних шляхів, інфекціях ЛОР-органів, при гострих і хронічних інфекціях сечовивідних шляхів. Препарат був дозволений для використання від 12 років.

Ціни в аптеках України за упаковку препарату стартують від 780 гривень.