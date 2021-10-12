В Україні заборонили популярний антибіотик: застосовували при інфекціях
Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила зберігання, реалізацію та застосування популярного антибіотика "Супракс Солютаб".
Про це йдеться в документі, який розміщений на сайті Держслужби.
У розпорядженні вказується, що препарат "Супракс Солютаб", виробництва Нідерланди, заборонений для зберігання, реалізації та застосування в Україні. Йдеться про капсули по 400 мг таких серій:
- 9001С
- 9002С
- 9003С
- 9004С
- 9005С
- 9006С
- 0001С
- 0002С
- 0001В
- 9001В
- 9002В
- 9003В
- 9004В
- 9005В
- 9006В
- 9007В
Причина вказується комерційна. Всі упаковки з відповідними серіями необхідно негайно вилучити з обігу і відправити на утилізацію.
Супракс Солютаб - антибіотик з основним компонентом цефіксим. Це напівсинтетичний антибіотик з групи цефалоспоринів III покоління. Має бактерицидну дію та активний при грампозитивних бактеріях.
Зазвичай його призначають при інфекціях верхніх дихальних шляхів, інфекціях ЛОР-органів, при гострих і хронічних інфекціях сечовивідних шляхів. Препарат був дозволений для використання від 12 років.
Ціни в аптеках України за упаковку препарату стартують від 780 гривень.
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