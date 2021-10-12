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В Україні заборонили популярний антибіотик: застосовували при інфекціях

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Вівторок 12 жовтня 2021 12:37
В Україні заборонили популярний антибіотик: застосовували при інфекціях Фото: в Україні заборонили використовувати популярний антибіотик (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила зберігання, реалізацію та застосування популярного антибіотика "Супракс Солютаб".

Про це йдеться в документі, який розміщений на сайті Держслужби.

У розпорядженні вказується, що препарат "Супракс Солютаб", виробництва Нідерланди, заборонений для зберігання, реалізації та застосування в Україні. Йдеться про капсули по 400 мг таких серій:

  • 9001С
  • 9002С
  • 9003С
  • 9004С
  • 9005С
  • 9006С
  • 0001С
  • 0002С
  • 0001В
  • 9001В
  • 9002В
  • 9003В
  • 9004В
  • 9005В
  • 9006В
  • 9007В

Причина вказується комерційна. Всі упаковки з відповідними серіями необхідно негайно вилучити з обігу і відправити на утилізацію.

В Україні заборонили популярний антибіотик: застосовували при інфекціяхСупракс Солютаб - антибіотик з основним компонентом цефіксим. Це напівсинтетичний антибіотик з групи цефалоспоринів III покоління. Має бактерицидну дію та активний при грампозитивних бактеріях.

Зазвичай його призначають при інфекціях верхніх дихальних шляхів, інфекціях ЛОР-органів, при гострих і хронічних інфекціях сечовивідних шляхів. Препарат був дозволений для використання від 12 років.

Ціни в аптеках України за упаковку препарату стартують від 780 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні розширили програму і "Доступні ліки" і публікували список ліків, які можна отримати.

А також ми розповідали про те, що лікар дала пояснення, які таблетки можна ділити навпіл і які розділити категорично не можна.

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